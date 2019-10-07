只能說NBA實在太會安排熱身賽賽程了！今夏才從黃蜂跳槽塞爾提克的肯巴沃克，7日首場熱身賽的對手就剛好是黃蜂，儘管沃克只打21分鐘，貢獻12分、4助攻，仍幫塞爾提克107比106逆轉擊退前東家黃蜂，拿下熱身賽首勝。

這場熱身賽的過程宛如洗三溫暖，因為上半場雙方互有領先，打完上半場，黃蜂63比58小幅領先，到了第3節，黃蜂卻一口氣拉開領先幅度到17分，可是塞爾提克全力反撲，不僅重新超前，更在末節一度領先10分，最後驚險逆轉。

肯巴沃克生涯前8個球季都在黃蜂度過，上季更拿場均25.6分、5.9助攻與4.4籃板，還入選全明星賽，可惜今年夏天跟黃蜂老闆喬丹要求頂薪續約卻遭拒絕，讓他只能選擇跳槽塞爾提克，期望自己可以接班厄文成為綠衫軍新一哥。

原本波士頓球迷擔心的傷兵問題，也徹底得到解決，因為包含肯巴沃克、塔圖與史馬特都在今年男籃世界盃效力美國隊期間受傷，3人卻在7日這場熱身賽全都上場，塔圖更先發打了23分鐘，貢獻全場最高20分，看來踝傷已無大礙。

(中時電子報)