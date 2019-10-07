幾年前，中華體操隊想要進軍奧運，似乎是遙不可及的夢想，如今翻滾出希望，在德國斯圖加特進行的世界體操錦標賽，男子成隊項目拿下250.093分，在分組中技壓義大利、哈薩克等勁旅，暫時排在第一。

2015年加入中華體操男隊教練團的日籍總教練浜田貞雄，協助團隊成長，在去年雅加達亞運斬獲2金1銀1銅空前佳績，在世界體操總會的專訪中，浜田貞雄說：「4年前當我接下兵符時，中華隊在世界排名第24，當時我心想，假如一切事情都做對了，4年後就換中華隊有機會了。」

浜田祈禱的機會慢慢出現了，今年世錦賽在成隊拿下250.093分，比去年在卡達多哈舉辦的世錦賽238.195分、排名17的成績，大幅進步了11.898分，在所屬的第1組暫時領先各隊。本屆世錦賽男子成隊分成8組進行，還要看其他7組國家地區成績，才能確定東京奧運門票落入誰的手中，根據世界體操總會公布的東奧參賽辦法，除了地主國日本，去年世錦賽前3和今年世錦賽前9名，都能獲得4席奧運資格，假如有去年世錦賽就取得資格隊伍在今年世錦賽達到成績，就會多出席次讓名次後面的隊伍遞補。

浜田補充：「我認為成隊拿到250分，足以幫助我們前進東京奧運，這就是我的計畫，我總是在腦海裡計算著每件事，我們從基本開始，然後開始不斷進步，最後，就是收成的日子。」

(中時電子報)