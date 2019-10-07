大陸一名倪姓小姐去年9月間在深圳「海底撈」用餐時，聲稱在火鍋底料中撈到了一張女用衛生護墊，還拍下畫面作為證據，不料，倪女隔天在另一家火鍋店，又吃宣稱吃到異物，撈起來一看又是「護墊」， 最終遭到店家揭發是一場自導自演的騙局，但因她患有「雙向情感障礙病史」，因此不須罰款或是承擔任何責任，網友看完後氣得直說：「根本是縱容犯罪的行為。」

據大陸媒體報導，倪女事發時先向2家店索賠100萬人民幣（約新台幣430萬元），隨後又改口要800萬人民幣（約新台幣3400萬元），最後又稱，「我沒有要追究任何一家火鍋店的責任，我也不需要賠償，我只需要他們把幕後供油的油廠（原油）是哪裡來的，（告訴我）就行了。否則，我就是要把不衛生的東西曝光出來。」

海底撈事後發聲明，指奧客患有精神疾病，符合免罰條件。（圖／翻攝自微信）

「海底撈」於是懷疑，不可能有人剛好連績兩天吃到「護墊」，且事後還逼迫店家交出供油的油廠，於是透過店內的監視錄影器觀看這一切，發現倪女當時所坐的位置十分巧妙，能夠讓錄影器被身體擋住，完美避開監控，但是卻又苦無證據證明是倪女一手主導，警方介入調查後，認為影像沒有異常情況，一度使得案件陷入膠著，倪女直到同年12月23日才承認，所謂的「護墊」都是自己丟進火鍋裡的，還稱自己有「雙向情感障礙病史」，因符合法定的免於處罰情況，所以不用罰款或承擔詐欺、勒索、名譽毀損等刑責。

不少網友看後紛紛激動地說「這是助紂為虐的判決吧」、「感覺當事人就是習慣用這招吃霸王餐，沒想到竟然不用被罰」、「我敢肯定，倪女未來還會繼續大鬧其他店家」、「店家有夠倒楣的」、「她大概是看店家不想把事情鬧大，所以才會獅子大開口要3000萬吧」。

(中時電子報)