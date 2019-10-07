國民黨2020參選人韓國瑜在近來的民調中都慘輸現任總統蔡英文，讓藍營十分憂心，外界擔憂韓國瑜補不了「高、大、上」這塊票源。但知名經紀人夏春湧在臉書列出8個韓國瑜的可能票源，並說，不是他太樂觀，按照這一段時間民進黨和其他陣營窮兇惡極的抹黑，韓國瑜應該早都被打趴了，卻還有30%以上的支持度，這就證明了，韓國瑜的強大不是任何人可以打垮的！

港媒《中評社》分析，台灣2020選戰不到百日，從9月17日確定郭台銘、柯文哲都未爭取連署參選後的一對一民調，國民黨韓國瑜沒有一次能領先蔡英文。年輕選民、知識藍、經濟藍是韓國瑜的最痛，從目前看來，不僅韓未能整合郭台銘，連國民黨大老都整合不了，且最欠缺的「高、大、上」那塊遲遲補不上，成為選戰的重大危機！

知名經紀人夏春湧在臉書發文，政治不好玩，但是一定要有人玩，只看玩的人有沒有拿出良心。他說，「我不適合政治，因為我嫉惡如仇，上節目時常常會接觸到政治人物，私下閒聊時從他們口中聽出許多的無奈，因為很多事情不得不妥協，我不妥協！所以我不能玩!」

夏春湧說，政治很黑暗，但不是政治本身黑暗，是玩政治的人，其實韓國瑜也不適合政治因為他太光明磊落。這也就是為什麼他常常會說錯話的原因，因為不妥協，因為當仁不讓。

夏春湧認為，雖然目前看起來韓陷入苦戰，但是他依然看好，因為韓是唯一一個為台灣為後代子孫請命的總統，任何一個故事的男主角，都會經歷一段艱辛的歷程，才會有最圓滿的結局。

夏春湧說「有人問我：韓國瑜的票從何而來？」他列出，就從這裡來，「幾百萬的韓家軍打底；廣大而沒有發聲的基層百姓；厭惡民進黨的軍公教；經歷過台灣經濟奇蹟的老一輩；海外的愛國僑胞；為台灣打拼的大陸台商；贊同韓國瑜理念的隱性年輕人；要讓民進黨全面下架的郭粉。」

夏春湧問「大家仔細想一想，這樣的票源夠不夠龐大？不要說我太樂觀，因為韓國瑜有樂觀的本錢。按照這一段時間民進黨和其他陣營窮兇惡極的抹黑，韓國瑜應該早都被打趴了!為什麼還有30%以上的支持度？應該只剩3%才合理。這就證明了，韓國瑜的強大，不是任何人可以打垮的！」

他呼籲，「大家不必心急，從最近的現象可以看出來，民進黨慢慢向中華民國靠近，慢慢向韓國瑜的支持者學習。綠色不見了，國旗出現了。為什麼？說他們想騙票也可以!說他們想耍詐也可以!但我認為他們已經無計可施，黔驢技窮。當他們對自己的選情產生恐慌，一些失常的行為就會陸續出現。」

夏春湧表示，「所以說，韓國瑜的選情出現危機。不如說，蔡英文的選情已經告急，擺在眼前的事實已經不是幾份虛假的民調能挽回的。」

夏春湧說，韓國瑜的支持者，其實應該老神在在。因為在敵人手忙腳亂的時候，我們是不是應該泡杯咖啡?聊聊韓國瑜當總統以後，台灣應該往那個方向走！

(中時電子報)