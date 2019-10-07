日前台中大雅區一處違建農地惡火帶走兩名消防員生命，引發外界再度關注農地違建問題。農委會2018年4月承諾提出第二波名單，至今卻連半個影子也沒有，立委徐永明質疑，農委會主委陳吉仲是為了選舉考量怕得罪人，名單才不肯拿出來。

農委會主委陳吉仲今天到立法院進行109年度施政報告和收支預算報告，立委徐永明質詢時指出，台中違章工廠一把惡火帶走兩名勇消生命，農委會兩年前就說，一定會公布違章工廠名單，現在卻說沒有明單，「農委會，是忘記了，還是害怕想起來」？」

蔡英文總統承諾上任後新蓋的農地違建即報即拆，四年來，只拆了十六家。目前全台約十三萬處農地違建（其中違章工廠三萬八千家），佔地約達一點四萬公頃，拆遷速度完全不成比例。

立委徐永明質詢時指出，違章工廠拆除農委會有編列補助預算，同時也有修訂工廠管理法，已經有了「工具」，就要根據法定「確認違規規執行清冊並公開」，並排出拆除優先順序。然而農委會在2017年11月時就宣示年底年一定會公布，後來拖延到20184月又說一定會立即公布，現在過了兩年，名單不再公布，顯然是卸責。

陳吉仲說，沒有所謂公布清單的問題，二○一七年公告第一波「即報即拆」違建名單，僅十七家，除一家被認定為住宅不予處理，其餘十六家已經陸續拆除，接下來會完全配合工廠輔導管理法，包含新增2016年5月20日後農地上興建的所有工程全部都要拆除，並由地方政府拆除，若地方政府不拆除中央主管機關就是經濟部就可以直接斷水斷電，絕對不會改變，「即報即拆」農委會絕對配合經濟部執行。

此外，為達成食品安全，農地上只要屬於高污染的工程全部要搬除，定義已由環保署規範。而一點四萬公頃上所有的農地，若十年內沒辦法取得所有消防、環保要求，同樣比照新增的工廠一率拆除。

徐永明質疑，農委會是不公布，還是選前不公布，讓大家到選前至少能夠安心？陳吉仲說，違規工廠名單都是滾動式的，沒有所謂拆遷名單，只要違規就是拆，選前選後態度都一樣，但拆遷屬於地方自治，農委會只是監督單位。

(中時 )