當兒童感染腸病毒、流感時，家長必須請假在家照顧兒童，但在開學後，又進入腸病毒與流感好發的秋冬旺季，目前的勞基法規定的家庭照顧假全年7天，不僅天數不夠、還無薪。勞動部長許銘春今（7）日表示，由於勞工薪資給付牽涉較廣，對於薪水來源要審慎和各界溝通討論。

現行家庭照顧假是比照事假，未能給薪，但不得影響到全勤等勞工權益，有民眾在公眾連署平台，希望勞動部修法，增加家庭照顧假天數並比照公務員有薪。

立委陳宜民質詢時指出，只要勞工有利的部分，公務人員就會修法比照看齊，但公務人員有的福利，勞工卻不一定有，像是家庭照顧假，公務人員為有薪、但勞工卻無薪，這是一國兩制，勞動部應該站在勞工立場，不要淪為資動部。

許銘春解釋，家長希望給薪，但給薪不只是考量勞方，還要考慮到資方的問題，因為資方才是給薪的人，而且還需要透過修法，牽涉較廣，站在勞動部的立場，任何家庭照顧有利勞工的部分我們都會思考，但給薪牽涉較複雜，所以要審慎和各界溝通討論。

(工商 )