中正大學財務金融系學生李冠辰，7-8月選擇進入國立台灣圖書館「陽明山中山樓」進行總計200小時見習，主要見習內容有夏令營團康設計及活動帶領、參觀導覽、場地管理及活動協助等。他曾為領塞爾維亞人導覽，有了這段經驗，他對自己更有自信。

為協助大專青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容並累積職場經驗，教育部青年署與中央機關及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，提供種類多元豐富的見習職缺。108年共計81家中央部會及所屬機關提供650人次見習機會，並媒合647人次見習。

李冠辰表示，為了解公部門的職場生活，選擇進入國立台灣圖書館「陽明山中山樓」見習，並期間有一次因為人員不足，臨時被指派協助帶領塞爾維亞人的導覽，原本語文能力還不錯，卻因為緊張而講話結巴，幸好，在外國遊客配合及其他遊客的鼓勵下，順利完成了外語導覽工作，並且導覽結束後，獲得旅客不斷感謝他的詳細解說。

李冠辰見習期間，也協助帶領兒童夏令營活動，過程中需要協助設計周圍環境旅遊動線，但因為過去沒有任何經驗，所以在設計內容時需要不斷研究相關資料增加自己的視野，才能提升整體活動的豐富度。

在另一次夏令營活動中，李冠辰因為誤解了同事提供的流程紀錄，導致發錯便當，事後在自我反省時，他特別提醒自己未來任何事情，都要再三確認是否了解其中的內容。

李冠辰表示，許多時候不用害怕失敗，因為每一次的失敗都是學習，當經歷了未曾有過的失敗，就能從中學習更多，提升自己的價值，這也是他在此次見習中最大的收穫。

明(109)年的公部門見習機會，計於今年11月中旬公告，屆時可至RICH職場體驗網（https：／／rich.yda.gov.tw）或教育部青年署網站（http：／／www.yda.gov.tw）查詢。洽詢電話：（02）7736-5131徐先生。

(中時 )