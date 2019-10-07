曾經發起公民1985聯盟、參與太陽花學運的「社運醫師」柳林瑋，被控在2017年間藉口他壓力很大、需要「取暖」為由，或假藉請女子幫他按摩，趁機摟抱後強吻、並撫摸女子胸部、下體。台北地檢署今依3個強制猥褻罪嫌起訴柳男，檢方請求法官分論併罰。

據了解，檢方一度懷疑，被柳林瑋以相同手法強制猥褻，有5名被害人，其中1女不提告，另侵犯1女部分罪嫌不足，僅起訴柳猥褻3名女子犯行。

2017年5月，1位林姓女子在臉書以〈這是一場華麗優雅的誘騙〉為題，發文影射柳林瑋假借面試邀約，竟在車內趁機強吻得逞，獲得不少回響。事後林女被柳提告妨害名譽。

林女反擊具狀向北檢提告柳強制猥褻，她並從網路上找出其他4名被害人，提供檢方調查，沒檢方深入追查後，查出柳林瑋猥褻3女犯行。

檢方查出，除林女外，另2女分別在2017年3月、5月間，被柳約至住處，柳以他從事網路平台業務壓力很大，藉口想從被害人身上獲取溫暖，強行抱住她，除了強吻她，並對她上下其手，被害人轉頭拒絕後，柳就罷手。

另名被害人則是被柳以幫忙打掃為由，約至住處，之後假意請她按摩，隨即起身強行壓住她後進行猥褻。

檢方調查，柳林瑋堅決否認猥褻，辯稱完全是不實指控。但檢方依據相關事證，不採信柳說法，依法起訴柳。

(中時 )