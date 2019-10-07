交通部觀光局建置的本土品牌網路旅行社（OTA）「臺灣旅宿網訂房平台」8月上線，業者上架不需繳納手續費，但目前仍只有6家旅宿加入該平台，遭立委質疑效益過低。觀光局表示，第二代旅宿網訂房平台預計將於月底上線，目前已有約1000家業者申請開通訂房功能，有300餘家已繳交同意書也完成作業，系統將更臻完善。

立法院交通委員會今日邀請交通部政次王國材、觀光局長周永暉等人列席報告，並備質詢。

由於近年自由行崛起，消費者高度依賴網路訂房平台，但旅宿業者與國內外OTA合作需支付兩成的上架手續費，且平台上還混雜許多非法業者，觀光局特別於8月正式成立本土OTA「臺灣旅宿網訂房平台」，不只業者於該平台上架免手續費，也可保證消費者訂到合法旅宿，是一舉兩得。

但立委李昆澤指出，目前台灣旅宿網訂房平台中，只有6家旅宿加入，且部分大型旅宿業自有一套訂房系統，恐怕不需要重複申請，而該系統仍不完善，不只家數過少，留言、評價等系統也都還不夠健全，質疑其效益性。

立委蕭美琴也表示，該平台沒有英、日文等其他語言，國外旅客無法使用，應增加各種語言，讓各國旅客都可運用。她也指出，不只旅宿，租車業也需要租車平台，若有網站將旅宿、交通整合，對國外旅客必是一大福音。

對此，觀光局旅宿組長湯文琦表示，第二代旅宿網訂房平台將新增訂房功能，預計月底就可上線，目前已有1000多家業者申請開通訂房功能，其中300餘家已繳交同意書，且都是合法業者，觀光局將協助業者陸續完成申請程序，讓該平台更加豐富，也會同時完善系統穩定度、個資保護與其他語言等功能。

王國材則表示，交通部已爭取8400萬元，正在訂定租賃車平台，以提高國內租車業品質，預計今年底就有初步雛形。

(中時 )