不少人把「花蓮鋼管紅茶」、「廟口紅茶」認成同一家店。(翻攝自 GOOGLE MAP)

花蓮「鋼管紅茶」日前被爆出它的花生湯是買罐頭加糖水做的，讓這間花蓮知名打卡美食景點的風評一落千丈，還有網友跑去店家的Google評論開罵，結果有人發現，不少網友根本罵錯家，其實賣罐頭花生湯的是位在公正包子店隔壁的「鋼管紅茶」，不是花蓮成功街上正宗的鋼管紅茶「廟口紅茶」，讓網友崩潰「上次喝錯間了…」。

一名網友昨天(6日)在「爆廢公社」po文，表示看到店家用某山花生仁湯（29元）裝杯加糖水賣65元的新聞後，慶幸自己早在20年前吃完公正包子買過一杯後就沒再上門，「經花蓮在地友人介紹，才知道原來正宗鋼管紅茶是另一間，之後去花蓮都跑去正宗的買，紅茶、杏仁茶、小西點啥的都好吃好喝」。

原來，同樣用鋼管紅茶當特色的店，在花蓮不只一家。有不少人都誤會，花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶是同一間。對此，網友傻眼，「上次喝錯間…」、「不說還沒發現是不同間」、「出征還出征錯」；還有人說，「廟口紅茶才是正宗！」、「其實我一直都只知道廟口紅茶」、「廟口紅茶跟黎明紅茶才是花蓮人推薦的」。

在GOOGLE評論上罵錯店。(翻攝自 GOOGLE MAP)

(翻攝自 爆廢公社)

(中時電子報)