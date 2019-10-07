去過北海道道東的朋友，可能看過北海道釧路市阿寒湖圓圓毛茸茸的毬藻，毛茸茸鮮綠模樣超可愛！沒想到現在台北市立動物園也看得到！

超大型天然毬藻拆箱。（台北市立動物園提供）

繼2017年，日本釧路市教育委員會毬藻研究室將自行栽培與繁殖的毬藻，贈與台北市立動物園並持續協助檢測相關照養技術後，今年在釧路市政府及議員支持下，更首度送來多4顆超大型天然毬藻，於兩棲爬蟲動物館內進行照養，這也是日本首度透過保育展示合作計畫，輸出直徑超過10公分的天然毬藻至國外。

日本北海道釧路市蝦名大也市長、市議員、釧路日台親善協會及釧路市動物園古賀公也園長等貴賓，駐足欣賞天然毬藻。（台北市立動物園提供）

「好可愛喔！怎麼會滾來滾去？它們是動物嗎？」這是在毬藻展示缸前，時常能聽到小朋友稚嫩可愛的提問。有著「湖中寶石」之稱的毬藻，是分布於北半球、寒冷地區湖泊中的一種藻類，由於自然形成的大型球狀生物體相當罕見，如此珍貴的毬藻，因此受到廣泛注意與認識。

這也是日本首度透過保育展示合作計畫，輸出直徑超過10公分的天然毬藻至國外。（台北市立動物園提供）

日本北海道阿寒湖是毬藻最大自然棲地，但從20世紀中開始，阿寒湖周邊受到人為開發、環境汙染等影響，毬藻的棲地由最初發現的4個，減少為2個。毬藻的獨特與珍貴性，使它在1921年被指定為日本的國家天然紀念物，並於1952年被訂定為日本的特別天然紀念物，除了藉此讓毬藻受到法律保護，也希望喚起人們對於毬藻保育的重視。

日本北海道釧路市蝦名大也市長等貴賓，昨日(10月6日)參與毬藻教育保育駐站活動。（台北市立動物園提供）

昨日(10/6)丹頂鶴新鶴舍開幕，同樣來自日本釧路市的大型毬藻也於兩棲爬蟲館正式亮相，丹頂鶴與毬藻同樣是日本釧路市引以為傲、成功保育的物種，兩者在台灣相聚，其意義更加深遠。不僅代表日本釧路市肯定動物園在毬藻照養與教育推廣上的努力，同時也見證著雙方從丹頂鶴連結到毬藻的合作歷程，以及對野生物保育和環境教育的付出。

台北市立動物園肩負著物種保育和環境教育的使命，不僅在瀕危物種的存續上，透過國際合作與繁殖計畫展開拯救措施，也積極向民眾傳遞生物多樣性的生態價值。台北市立動物園因為與日本釧路市共同推廣「天然紀念物」保育而結緣，約定未來持續合作，一起為維護生物多樣性的目標而努力。

(中時電子報)