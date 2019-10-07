宜蘭南方澳大橋斷裂，造成6死多傷，港務公司轄下17座橋梁安全疑慮浮上檯面，港務公司董事長吳宗榮請辭獲准，第二波懲處則將等救災後處理。交通部政次王國材表示，吳宗榮已確定離職，將由交通部次長黃玉霖暫時代理董事長職務。

南方澳大橋斷裂，外界質疑港務公司沒有盡到主管機關責任，上周立法院交通委員會邀請港務公司董事長吳宗榮列席報告，然而面對媒體追問，吳好似仍在狀況外，不只不斷卸責，又以「才剛來一年」作為擋箭牌，讓林佳龍直言「顯有疏失」，最終吳宗榮口頭請辭，林佳龍也當場同意。

今日立法院交通委員會邀請交通部政次王國材列席報告，經立委鄭寶清追問，王國材表示，吳宗榮現已離職，將由黃玉霖暫時代理董事長職務，正式人選則還在物色中。

另外港務公司表示，已經與台灣世曦談好合作，正在進行採購作業中，預計本周就能完成簽約並展開檢測。除了中一橋、中二橋外，剩餘6座橋梁是在管制區內，通行量低，且這些橋梁構造皆屬於一般橋梁，平常也有保養維護，不會進行封閉。

港務公司說，8座橋是優先檢測，包括台中市中一橋、中二橋、中南一橋、中南二橋、台南市安平新港橋、安平跨港橋、安平竹溪橋、高雄市南星聯絡橋，且不會只採目測，會由台灣世曦以專業儀器進行檢測，1個月內將有初步報告，3個月內完成詳細檢測。

(中時 )