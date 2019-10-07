國父紀念館被列管為指定古蹟，如今卻傳出在國父紀念館修復計畫上，文化部想拆旗桿旗台及圍牆，消息一出，反彈聲浪不斷，對此，文化部長鄭麗君表示，國父紀念館改造工程計畫，從來就沒有要拆升旗台、旗桿的事情，希望不要有泛政治化的解讀。

文化部規畫將國父紀念館圍牆拆除改為開放式的設計，甚至傳出連館前方的升旗台和國旗桿都想拆掉，消息一出，反彈聲浪不斷，台北市正和里長尹俊富批評，多數居民反對文化部的規畫，根本是意識形態作祟，如果政府有這麼多錢可拿來蓋地下停車場，為何要拆圍牆？

對於要拆國父紀念館旗台和旗桿一事，據綜合媒體報導，鄭麗君出面闢謠表示，國父紀念館多年未修，所以想推動改造工程計畫，但據她所知，從來就沒有要拆升旗台、旗桿的事情，希望不要有泛政治化解讀。

而關於圍牆的爭議，鄭麗君指出，當時台北市都發局的都市計畫審議時，委員決議希望這個圍牆欄杆能有善化，這將來都會再舉辦公聽會徵詢意見。

(中時電子報)