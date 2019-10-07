前高院法官江國華與兒子江衡，被控2017年涉嫌租用大陸貨輪至北韓南浦港載運價值300多萬美金的無煙煤4萬多噸至越南錦普港外海，佯稱越南煤販售，並偽造航行日誌，台北地檢署經1年多調查，認定江氏父子是與北韓國營企業簽約，而該企業並不在聯合國制裁名單內，尚不構成資恐防制法，不起訴資恐防制法。

但北檢認定，江氏父子的公司涉嫌偽造提單、偽造交易發票，今依偽造有價證券、偽造文書、違反商業會計法等罪嫌起訴江氏父子等多人。

身兼律崗、黑航律控公司實際負責人江國華，是司法官21期結業，曾擔任高院法官兼書記官長，因高院再審蘇建和3死囚案，他擔任合議庭的受命法官而聞名，更首度逆轉改判3人無罪，並當庭釋放，讓他承受包括法界內部在內的極大壓力。

檢調去年接獲線報，指律崗聯合企業、黑航律控投資控股公司及英屬維京群島商某公司負責人江國華、江衡父子，涉嫌於2017年8、9月間，透過大陸人士租用貨輪前往北韓南浦港口載送價值300多萬美金、4萬多噸無煙煤，以關閉衛星定位、購買不實產地證明，佯稱是越南生產的無煙煤。

江氏父子明知北韓遭聯合國制裁禁運，為掩人耳目，涉嫌偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南錦普港外海卸貨，並佯稱越南煤出售牟利，違反聯合國安全理事會制裁之決議。檢調去年兵分7路赴江衡等人住處以及律崗、黑航律控等公司執行搜索，並拘提、傳喚江衡等人釐清案情。其中，江衡曾遭聲請羈押禁見，另江國華以100萬元交保。

檢方偵辦期間，曾函詢法務部，了解江氏父子與北韓交易行為，是否構成違反資恐防制法，但法務部函覆不構成，檢方認定江氏父子是與北韓國營企業簽約，而該企業並非聯合國制裁名單內，尚不構成資恐防制法，不起訴資恐防制法。

(中時 )