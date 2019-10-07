蔡英文總統自2016年上台後，外交上邦交國一個一個斷交，兩岸關係急遽降溫內政表現也未見亮眼之處。近期碰到「香港反送中運動」，更狂賣芒果干。就有網友在網路上發文詢問，「小英從什麼時候開始變質了？」，部分網友認為，在她接任後，一切就都不一樣了。

馬英九前總統5日上午在「哪來的芒果乾？－國安問題研討會」開幕式上猛批蔡英文不接受九二共識，等於片面廢棄兩岸27年來建立的政治互信，雙方走向冷對抗，還刻意藉此塑造抗中形象，來拉抬選情，將個人利益置於國家安危之上。砲轟蔡總統在外交、兩岸、國防等領域，襙弄「芒果乾」，來操作人民的恐懼。

今年2019年4月11日，蔡總統宣布，新任府秘書長將由前高雄市長陳菊接任，蔡稱，菊姐的政績非常的亮麗，是地方治理的典範，相信以她(陳菊)成熟的歷練，還有多年累積的社會聲望，來全力輔佐她。

網友werttrew在批踢踢政黑版PO文，提到「2012年蔡英文落選，馬英九連任，電視機前的我惆悵許久，那時蔡英文給我的感覺，不訴諸意識形態，學著風範、清新務實，而到現在...我相信很多人跟我一樣，期待過蔡英文」，但現在卻有心境上的轉變。原PO反問大家，「蔡英文是什麼時候，開始讓人失望了呢？」、「還是有人從一開始，就不喜歡蔡的？」。

其他網友則說，「蔡小英從1984到現在都沒變阿」、「假造博士學歷開始，已無誠信」、「從沒拿到博士學位開始就在騙了，騙了幾十年」。

另有數位網友直言「太后入宮垂簾聽政，兒皇帝更無所為了」、「沒自己人馬，所以一直都是她聽新潮流的」、「其實就是向陳菊靠攏開始啊...這時候開始把掌權看得最重要」、「董卓掌權之後」、「2016期望愈高2018失望愈高」、「新潮流的形狀，一堆宦官」、「董卓率西涼軍入洛陽後」，「好險我從來沒期待過」。

(註：芒果乾，網路用語，因芒果乾音近「亡國感」，意思就是指亡國感很重的人，指藍、綠擔心中華民國、台灣會因此某件事或某些因素，面臨亡國的恐懼)。

(中時電子報)