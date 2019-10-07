有關國民黨提名總統參選人韓國瑜可能11月訪問美國一事，外交部長吳釗燮在立法院表示，外交部處理的原則一致，如果涉及城市交流，外交部盡力協助、責無旁貸，如果涉及競選，則將保持中立。吳釗燮強調，目前為止外交部沒接獲任何資訊。

(中時 )