廢棄輪胎再利用！美麗花園在眼前！位於三重區永盛里的永盛公園處處可見利用回收物打造的特色裝飾，為當地居民休憩、運動、乘涼聊天的好去處，而在公園後頭的石板路旁，最近更出現一塊由新北市景觀處輔導里民共同彩繪打造的彩色花園，為公園增添別樣的活潑氣息！

以廢輪胎彩繪、堆疊設計的花圃，搭配種植芳香萬壽菊、仙草及香茅等香草植物及各色植栽，使園圃五彩繽紛並呈現出高低落差的美感，一旁也有運用三層輪胎所搭出的咖啡杯、青蛙等造景。里長侯錦足表示，永盛公園的植栽和環境裝飾皆由里志工親手栽植及維護，這次針對後面空地以可食地景方式進行綠美化，栽種了10餘種香草和園藝植栽，不僅讓里民能親近及認識各種香草，更能看見景觀綠美化的各種創意與無限可能。

景觀處表示，隨著在生活空間種植可食植栽演變為一種新的休閒型態，越來越多社區或鄰里投入可食地景，將居家周圍的閒置空間打造成美麗的香草園地，除了增進都市綠美化，收成安全食材用餐加菜，甚至可以捐贈公益，更是住戶里民休憩聊天的好所在。

利用廢棄輪胎種植香草及景觀作物，呈現公園綠美化新樣貌。（新北市景觀處提供）

(中時電子報)