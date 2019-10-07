為提振國內消費，國旅卡明年元旦起大解禁，從原本只能休假日使用改為平日也可用，此外珠寶銀樓也適用，有觀光業者痛批，國旅卡已背離初衷。觀光局長周永暉今解釋，本次放寬是調整消費額度的使用類別，旅遊業額度則維持原定8000元，不會對觀光產業有排擠效應。

行政院人事總處表示，國旅卡一年消費約56億元，國內不少業者希望獲得挹注。由於珠寶銀樓業者反映，過去珠寶銀樓及八大行業同被列為禁用國旅卡商店，有如汙名化銀樓業者，新制將讓銀樓業解禁，且未來國旅卡可購買儲值性商品。

另外原本公務員只能休假日使用國旅卡，明年起不分平日、休假日都可以刷；最後，公務員強制休假天數將由14天縮短為10天，但不休假加班費1萬6000元不會減少，等於從原本一天補助1143元，增加為1600元。

台灣觀光救援協會理事長許高慶表示，早期認為旅遊券使用麻煩，才會以發放國旅卡替代，經過各單位不斷爭取，如今逐年放寬使用條件，到現在早已不是「國旅卡」，可用範圍根本不只觀光業，他痛批，政府不應為了騙選票，而無限上綱放寬，不然乾脆直接改名，不要讓國旅卡變得不倫不類。

周永暉今日出席立法院交通委員會時解釋，雖國旅卡鬆綁，但旅遊業額度仍維持8000元，因此不會影響觀光產業，過去沒有限定國旅卡使用於旅遊的額度時，約只有20％使用在旅遊業，但後來規定8000元限用於旅遊業、8000元可用於生活消費後，用於旅遊業的金額增加至55％。

周永暉表示，國旅卡本就用於食宿遊購行，觀光局也配合人事總處，針對消費額度部分有所開放，但這次鬆綁並未影響現有作業制度。

(中時 )