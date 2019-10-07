金門王姓民眾搬家時，將放置兒子制服、勞作和全家生活照，滿滿記憶的置物箱放在門口，卻發現遭人順手牽羊，又急又氣不知如何是好。警方據報循線逮捕林姓嫌犯，追回不一樣的失物，才讓他的心情好轉。

在金城鎮中興路開店的王姓民眾，日前因為急於搬家，將兒子國中時期50餘本課本、數套制服和手繪畫作、陶藝品，以及全家生活照的相簿，先裝入一只塑膠置物箱內，放在門口準備次日再來整理，不料隔天起床竟發現不翼而飛。

雖然失竊物品都不是值錢東西，卻是滿滿一家人的回憶，價值無法用金錢來衡量，王某因此急如熱鍋上的螞蟻，趕緊向警方報案請求協尋。

警方在周遭一帶明查暗訪，鎖定林姓民眾涉有重嫌，對方在傳喚到案後，也坦承於4日清晨6時許，拿走該只置物箱，但辯稱以為是人家不要的回收資源，因此已將其中的學生制服丟掉，再也找不回來了。

林某在警訊時非常懊悔，感到十分過意不去，表示願意負起賠償責任，警方仍將全案依竊盜罪嫌函送法辦，並讓王某領回部分失物。

金城分局長李益杰肯定同仁平日落實警勤部署，在1天內就迅速破案，同時提醒民眾養成正確防竊觀念，莫任意擺放貴重物品，以免類似竊案再發生。

(中時 )