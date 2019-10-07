有「暗黑奧斯卡」稱號的FANZA成人賞，今年的最佳女優賞，由以甜美外型圈粉無數的23歲人氣AV女優相澤南拿下，她實現心願成了新科「暗黑影后」，而拿下最大獎的她，悲傷卻大於開心，她在本月5日公開了所屬社社長撒手人寰的消息，死因是敗給了血癌，她因此發文悼念，也公開了之前暫停拍片的原因，相當惹淚。

相澤南AV出道後苦熬3年才走紅，然事業正當紅之際，經紀公司社長卻罹患了血癌，不只要對抗病魔，連經費都出了問題，然相澤南沒有責怪，反倒在去年底暫停發片，不離不棄照顧老闆，沒想到今年5月她勇奪FANZA大獎，社長還拖著病體去觀禮，見證相澤南的榮耀時刻。

而相澤南得獎後，社長病況急轉直下，最終癌逝，不過才活了37個年頭，相澤南悲傷po文公開了此事，透露社長在上個月28日，於親友陪伴下前往下一段旅程，她感謝社長過去陪她走過潮起潮落，她也曝光告別式照片，曝光當天來了超過200名親友為他盛大送行，足見社長的好人緣，嘆社長肯定也感到相當滿足與欣慰。

同時，相澤南也公布領獎當天跟社長的合照，表示他在抗癌過程中，樂觀地面對不安與痛苦，且仍把身旁夥伴擺在第一位，自己的事卻放在最後，讓相澤南相當佩服，吐露真心話，「能遇見如此溫柔去擁抱周遭人事物的社長，對我來說彌足珍貴」，並盼望親友們未來在歡度快樂時光時，若能想起社長的笑容的話，沒有比這更開心的事了，「請連同社長的份，懷抱笑容，幸福地活下去」，一番話極度催淚，也足見相澤南與社長的深厚感情。

(中時電子報)