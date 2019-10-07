黃子佼風光第54屆金鐘獎，除了和卜學亮以《超級同學會》奪下綜藝節目主持人獎，還與吳姍儒（Sandy）以《一呼百應》獲得益智及實境節目與主持人獎共3大獎外，他稱職主持晚會贏得口碑，只是，自我要求嚴謹的他因晚會嚴重超時，不但自宮得獎感言，更語出「三金下台3年」以示負責；他吊鋼絲搭配動畫特效出場，也沒事先向未婚妻孟耿如報告，就怕她重現吊鋼絲受傷陰影，愛妻滿滿。

孟耿如甜曬與黃子佼牽手照。（摘自孟耿如臉書）

入行31年的黃子佼在金鐘獎上強力「吸金」，孟耿如在臉書以一張兩人十指緊扣照片，甜蜜放閃：「我以我的老公為榮，恭喜你。」6日凌晨，他返家後煮水餃充飢，她陪同聽他說主持金鐘獎的一些幕後拉雜事情，他對她吐了不少垃圾，她全程以貼心行動表達對他的愛意。

孟耿如Po文表示：「金鐘獎當天早上，我抱抱我的老公說聲加油，不想給他任何壓力，我們每天相處聊天內容幾乎有九成都是工作，有時候甚至會有那種其實好像他有工作也不需要我的感受。但今天他上台領獎，說得不多，我也仍然紅了眼眶，突然想起他每天下班回到家，還一直在做很多功課的畫面，我很佩服他能夠花那麼多時間鑽研和永遠充滿好奇心；我想他受到了小燕姐很多很多的影響，而且他真真正正的熱愛這個行業，並且充滿了使命感。」評委召集人柴智屏則以「他早期的主持風格至今，一路走來整個人成長到顛峰飽滿的狀態，這是我們所有評審看到的亮點。」來點評黃子佼。

黃子佼（右）與卜學亮順利敲鐘。（陳俊吉攝）

黃子佼6日在慶功宴與卜學亮曝恩師張小燕獲獎、張媽媽上台共享榮耀的感人畫面背後祕密，「典禮當天下午小燕姊才打電話過來說，我娘可能會來。」談到當時心情，黃子佼坦言：「小燕姊的媽媽從來不上她的節目，很少露臉，94歲才第一次被看到。我們做那一段是很忐忑的，整個過程非常刺激，算是一個彩蛋的概念。」對於張小燕在台上高歌，「朋友再見，再見，祝福你永遠快樂。」是否象徵要退休？黃子佼解讀，「應該不是，那只是一個哏，沒跟她討論過這方面。」

黃子佼身兼主持人，對晚會超時耿耿於懷，他認為有些主持搭檔很多不是專業主持人，導致橋段刪不了，「刪了他們會很緊張。」尤其張小燕帶高齡張媽媽上台，「我是到昨天下午才知道這段。」因此沒砍任何一段造成超時。他也知道時間已拖班，對於自己的得獎感言，一切從簡，希望可以縮短更多的時間。

黃子佼6日出席Dleet春夏時裝秀。（粘耿豪攝）

黃子佼再度「燙金」後工作依舊滿檔，6日下午也出席Dleet春夏時裝秀，同時，他也接下今年12月31日跨年晚會主持，將和Lulu擔任「臺北最high新年城─2020跨年晚會」主持棒，陪大家送舊迎新。

(中時 )