高雄市議會總質詢在11到12月，民進黨高市議員陳致中爆料，高雄市長韓國瑜將從14日或15日開始請假，缺席市政總質詢。對此，新聞局長王淺秋今表示，沒有收到14日要請假的訊息。

陳致中於臉書爆料，根據可靠消息，韓國瑜將從10月14日或15日起開始請假，確定缺席市政總質詢。對此，據《ETtoday新聞雲》報導，王淺秋表示，沒有收到市長要請假的訊息，也沒有收到14、15日要休假的消息。

(中時電子報)