陳致中爆韓10／14請假？王淺秋說分明 10:562019/10/07 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會總質詢在11到12月，民進黨高市議員陳致中爆料，高雄市長韓國瑜將從14日或15日開始請假，缺席市政總質詢。對此，新聞局長王淺秋今表示，沒有收到14日要請假的訊息。 陳致中於臉書爆料，根據可靠消息，韓國瑜將從10月14日或15日起開始請假，確定缺席市政總質詢。對此，據《ETtoday新聞雲》報導，王淺秋表示，沒有收到市長要請假的訊息，也沒有收到14、15日要休假的消息。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #請假 #總質詢 #陳致中 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 20:582019/10/03 政治 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 百日維新 韓國瑜爭取郭粉 04:092019/10/06 時論廣場 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 政治熱門新聞 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 郭台銘酸李佳芬干政 侯：眷屬支持家人選舉很正常 - 政治 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 陳致中爆韓國瑜這天開始請假 韓黑崩潰！ - 政治 韓國瑜如何把流失選票拉回來？名嘴：僅剩最後一招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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