中市警創新研發反光背心上加裝前後各8顆高亮度LED爆閃燈，藉以增加反光背心亮度，提昇員警夜間執勤能見度。（馮惠宜攝）

迎接2020燈會在台中，中市警交通警察大隊先幫全市執勤交警反光背心串起閃閃LED燈，新研發LED網狀反光背心也即將同步到貨，讓同仁執行2020台灣燈會、處理交通事故、交通疏導勤務及取締酒駕路檢等勤務，能確實發揮執勤安全的警用裝備。

現行反光背心，未裝設高亮度LED爆閃燈的設計，如燈光不足、視線不佳，容易造成危險；因此本局添購該安全裝備，係由目前員警穿戴之反光背心上加裝前後各8顆高亮度LED爆閃燈，藉以增加反光背心亮度，提昇員警夜間執勤能見度，避免遭受車輛衝撞導致憾事發生，其設計理念為全國警察機關首創。

交通警察大隊大隊長林沐弘強調，員警執行各項勤務，更要用路人清楚辨識執勤員警位置外，員警執勤的能見度提高，相對執勤安全也就能提升。本次研發添購新式LED網狀反光背心1858件，於108年9月25日已發放至各外勤單位，讓外勤同仁在各項勤務使用，以維護員警執勤安全。

台中市政府警察局局長楊源明表示，本次全國首創設計反光背心，於夜間執勤更添加其功能性，預計明年的燈會交通疏導勤務派上用場；警察同仁平日不分晝夜保護市民生命財產安全，也需一件執勤時維護安全的裝備，同時也期許警察同仁能更積極守護中市地區的治安、交通及為民服務工作。

(中時 )