護衛隊與媒體發生肢體衝突 何庭歡表達歉意 11:152019/10/07 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜夫人李佳芬6日走訪新北市時，發生韓國瑜護衛隊與媒體發生肢體衝突，韓國瑜競辦發言人何庭歡7日除了表達歉意外，也強調會再與護衛隊溝通，避免再有類似事件發生。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜夫人李佳芬6日走訪新北市時，發生韓國瑜護衛隊與媒體發生肢體衝突，韓國瑜競辦發言人何庭歡7日除了表達歉意外，也強調會再與護衛隊溝通，避免再有類似事件發生。（陳信翰攝） 韓國瑜夫人李佳芬6日走訪新北市時，發生韓國瑜護衛隊與媒體發生肢體衝突，韓國瑜競辦發言人何庭歡7日除了表達歉意外，也強調會再與護衛隊溝通，避免再有類似事件發生。 (中時 ) #韓國瑜 #護衛 #衝突 #歉意 #媒體 #何庭歡 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜滅頂？趙少康：民調不一定準 20:582019/10/03 政治 做自己 韓國瑜絕地重生 04:102019/10/04 時論廣場 當著李佳芬面 韓粉會長嗆高雄市民 14:072019/10/04 政治 韓國瑜的副手確定了？周錫瑋親自回應了 14:102019/10/04 政治 韓國瑜民調低是假的？黃暐瀚這樣看 14:362019/10/04 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 17:202019/10/04 政治 李艷秋： 韓國瑜問題在於「討厭度」領先 17:472019/10/04 政治 把這些人找回來 趙少康：韓國瑜就當選了 23:382019/10/04 政治 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 韓國瑜票從哪來？名經紀人樂觀列出8票源 10:092019/10/07 政治 政治熱門新聞 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 郭台銘酸李佳芬干政 侯：眷屬支持家人選舉很正常 - 政治 陳致中爆韓國瑜這天開始請假 韓黑崩潰！ - 政治 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 韓國瑜如何把流失選票拉回來？名嘴：僅剩最後一招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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