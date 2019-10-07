韓國瑜夫人李佳芬6日走訪新北市時，發生韓國瑜護衛隊與媒體發生肢體衝突，韓國瑜競辦發言人何庭歡7日除了表達歉意外，也強調會再與護衛隊溝通，避免再有類似事件發生。（陳信翰攝）

韓國瑜夫人李佳芬6日走訪新北市時，發生韓國瑜護衛隊與媒體發生肢體衝突，韓國瑜競辦發言人何庭歡7日除了表達歉意外，也強調會再與護衛隊溝通，避免再有類似事件發生。

(中時 )