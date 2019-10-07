墾丁3名潛水客失蹤7hrs! 鵝鑾鼻發現教練│中視新聞 20191003

墾丁貓鼻頭海域，2日上午發生3名潛水客失蹤事件，當天晚上潛水教練被救起，但2名潛客依舊失蹤。儘管已過黃金72小時，但家屬不願放棄任何希望，懸賞百萬，懇求各界繼續幫他們尋找親人。

2日上午，楊姓潛水教練帶著黃姓台籍潛客及邱姓大陸潛客，搭乘遊艇「鯨探號」出發至貓鼻頭外海1浬處船潛。10時活動應結束時間到，3人未依時返回，船長隨後向海巡單位報案。直至當日晚上7時許終於找到楊教練，不過黃、邱2人未找到。

儘管已超過黃金救援72小時，但失蹤潛客家屬不願放棄，據自由時報報導，他們提出「找到每個家人50萬」的懸賞，懇求各界能持續幫他們的親人回家。

楊姓潛水教練獲救後表示，2日上午9時許在貓鼻頭外海下水，3人立刻感覺水流異常強勁，約10分鐘就急忙浮上水面，但已經看不到等待的船。3人試圖往岸際及船的方向游，卻始終無法接近，也無法聚集，最後3人被沖散。

(中時電子報)