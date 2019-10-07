台中一名8旬失智老翁，家人為方便照顧，特別僱請一名印尼女傭看護，但上班第一天老翁就意圖不軌，趁洗澡時偷摸對方下體，隔幾天又趁女傭睡覺時爬上床猛搓胸部，導致女因嚇得奪門而出求救，但老翁被逮後卻辯稱自己「手麻腳麻」無法亂來，但法官查出，老翁平時雖拿拐杖，但仍行動自如，一點也沒「腳麻手麻」無法行動的現象，仍判老翁5個月徒刑，罰款15萬。

一名身材姣好的印傭去年受僱到許姓老翁家，才上班第一天，印傭替老翁洗澡時，突然遭到老翁伸出鹹豬手偷襲下體，讓印傭感到非常震驚。而且當天晚上以及第二天晚上，老翁又要求印傭幫他「打手槍」而遭婉拒。

隔幾天印約因服用感冒藥後昏沉入睡，卻在睡夢中，突然感覺有人在撫摸她的下體，接著又揉捏胸部，驚覺有人在摸她的胸部、下體，當她嚇得驚醒時，卻發現老翁已經跨坐在她兩腿之間，準備往衝刺進。讓她嚇得翻身躲避，老翁不死心，還大喊「我給妳我給妳」，同時比出「5」的手勢，讓印傭嚇得狂奔下樓向鄰居求救。

印傭事後前往警局提告，法院開庭時，老翁對印傭指控全盤否認，還強調自己早已手麻腳麻，根本無力亂來。但法官調查，時發現，老翁平時可拿拐杖自行走路，而且喜歡四處散步，事後又不願和解，因此判老翁5個月徒刑。

(中時電子報)