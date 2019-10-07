據外媒報導，最近曝光的特斯拉上海3號超級工廠（Gigafactory 3）影片顯示，這家電動汽車製造商正在對其生產線進行最終測試。影片中顯示，特斯拉Model 3的部分車體正沿著生產線輸送，這表明該公司正在進行最終測試，並為本月全面投產做準備。

騰訊科技引述外媒報導，特斯拉粉絲Jayin Shanghai於10月5日公布了這段影片。上周，他還公布了上海工廠外部的無人機鏡頭，顯示這裡已經安裝了超級充電站，供員工和遊客使用。

有傳言稱，3號超級工廠的年產量將在50萬至75萬輛之間。特斯拉在9月下旬發佈了第一輛白色車身Model 3的照片，證實這款車已經在工廠進入生產階段。後來，特斯拉發燒友Vincent Yu洩露了該工廠至少8輛中國製造Model 3的照片，證實裝配線和噴漆車間已經投入使用。

特斯拉3號超級工廠於2019年1月破土動工，並在8月份以創紀錄的時間獲得了「全面驗收證書」。這家工廠將是鋰離子電池、特斯拉Model 3以及尚未發佈的Model Y的主要生產設施，其中Model Y是該公司面向中國市場推出的第一款跨界多功能車。

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