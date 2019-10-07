全球支付公司萬事達卡近期發佈的報告顯示，中國大陸持續保持亞太地區最大國際遊客客源地的市場地位。亞太地區前五大旅行目的地分別為曼谷、新加坡、吉隆玻、東京和首爾，其最大的遊客客源地均為中國。

新華社報導，萬事達卡公布的2019年亞太地區旅行目的地指數報告顯示，中國自2012年超越日本成為亞太地區最大客源地後，保持這一地位至今。中國是亞太地區82個城市的前三大客源地之一，占本次報告調查的161個目的地的一半以上。包括曼谷、新加坡、吉隆玻、東京、首爾等在內的亞太地區最熱門20大目的地中，中國內地為其中13個市場提供了最多的遊客資源。

在出境遊保持高速增長的同時，中國境內旅遊市場的上升趨勢也持續鞏固。在報告涵蓋的161個亞太地區熱門旅行目的地中，共有41個中國城市上榜，占比約26％。

萬事達卡中國區總裁常青表示，越來越多的中國消費者走出國門，背後離不開日益便捷的支付服務，金融科技正進一步為中國跨境旅遊業健康發展增添動力。

(工商 )