陸十一長假 支付寶3線以下城市消費頻率增幅逾50% 11:062019/10/07 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國慶「十一」黃金周臨近尾聲，由商家披露的假期經濟數據可以折射出大陸消費的潛力。根據《新京報》報導，隨著移動支付的不斷普及，縣城消費活力令人眼前一亮。 透過6日支付寶統計10月1日至3日消費情形所發布的「十一」消費報告顯示，在3線以下城市消費頻率增幅全部高於50%，縣城消費頻率更是猛增近90%。 (旺報 ) #消費 #頻率 #支付 #十一 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 十一長假代相親商機夯爆 一次600元 13:072019/10/03 兩岸 大陸十一長假 墾丁難得出現陸客團 14:582019/10/03 生活 陸十一長假「代相親」服務搶手 收費600人民幣 19:402019/10/03 兩岸 陸十一長假出遊 到處是人頭 04:092019/10/04 話題觀察 十一閱兵後 陸加強黨集中領導 04:092019/10/04 話題觀察 車牌變付費碼 進階無感支付 04:092019/10/04 話題觀察 陸行動支付崛起 已成市場主流 04:092019/10/04 話題觀察 十一票房夯 大陸影視股歡騰 04:092019/10/04 焦點新聞 陸史上最強十一檔 三大片總票房破174億 15:302019/10/06 兩岸 陸消費升級 不再是撒錢式土豪玩法 04:102019/10/07 焦點新聞 兩岸熱門新聞 禁蒙面法首控！2人今被起訴 - 兩岸 地鐵連2日近全癱 港經濟成大輸家 - 兩岸要聞 - 中國時報 港府澄清周二、三停班停課 凍結資產絕非事實 - 兩岸 - 工商 美俄陸日 全球軍力榜四天王 - 焦點新聞 - 旺報 示威者挑釁解放軍 遭警告後果自負 港民再上街 縱火砸陸資銀行 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。