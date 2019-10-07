大陸國慶「十一」黃金周臨近尾聲，由商家披露的假期經濟數據可以折射出大陸消費的潛力。根據《新京報》報導，隨著移動支付的不斷普及，縣城消費活力令人眼前一亮。

透過6日支付寶統計10月1日至3日消費情形所發布的「十一」消費報告顯示，在3線以下城市消費頻率增幅全部高於50%，縣城消費頻率更是猛增近90%。

(旺報 )