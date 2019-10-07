日漁業取締船與北韓漁船相撞 約20人落海 11:122019/10/07 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本海上保安廳（相當於海巡署）表示，今天上午在日本石川縣能登半島外海，日本水產廳（相當於漁業署）的漁業取締船與北韓大型漁船相撞，北韓漁船約有20人落海。 日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳指出，今天上午9時10分（台灣時間8時10分）左右接獲來自水產廳的通報得知，在日本石川縣能登半島的西北約350公里外海，水產廳的漁業取締船與北韓大型漁船相撞，北韓漁船船艙進水，船上約20人漂流在海上。 日本海上保安廳已派遣巡邏船等前往撞船海域，釐清詳細狀況。 (中央社) #日本 #漁船 #北韓 #海上保安廳 #水產 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 對川普不耐了？傳陸貿易談判轉硬 不同意這2關鍵 - 國際 她說 免彈劾罷黜 川普會為這下台 - 時事 北京期待川普連任 有3大理由 - 國際大事 - 中國時報 先別提拜登！美媒曝 金主用川普名施壓這國謀利 - 國際 陸銀行家港遭爆打 對岸網民怒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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