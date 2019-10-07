日本海上保安廳（相當於海巡署）表示，今天上午在日本石川縣能登半島外海，日本水產廳（相當於漁業署）的漁業取締船與北韓大型漁船相撞，北韓漁船約有20人落海。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳指出，今天上午9時10分（台灣時間8時10分）左右接獲來自水產廳的通報得知，在日本石川縣能登半島的西北約350公里外海，水產廳的漁業取締船與北韓大型漁船相撞，北韓漁船船艙進水，船上約20人漂流在海上。

日本海上保安廳已派遣巡邏船等前往撞船海域，釐清詳細狀況。

(中央社)