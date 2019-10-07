市售高齡洗澡椅攸關長輩洗澡時的人身安全，新北市法制局消保官日前抽查市售8款洗澡椅，發現產品安全性雖皆符合規定，但都欠缺成分、說明書或製造日期等完整標示，新北市經發局已依商標法函請新北市業者限期改善，並通知外縣市主管機關。

消保官周繼雄指出，此次檢驗委託台灣科技有限公司（SGS）實施，抽驗8件市售洗澡椅，檢驗標準依據為CNS17966「洗澡椅與便器椅」國家標準，檢測項目包括座椅靜態強度要求（座椅安全性及尺寸強度）、靠背靜態強度要求（靠背安全性及尺寸強度）、商品標示及說明書等3個項目。

檢測結果，8件市售洗澡椅安全性均符合規定，但其商品標示有欠缺生產品、製造商、製造日期、成分、材料及淨重等，另有4件無說明書，已函請經濟部及地方主管機關輔導業者改善

周繼雄提醒，在購買時需確認洗澡椅的「宣稱荷重」，如體重超過洗澡椅所能負荷承重，使用時可能會造成鉚孔龜裂、椅腳瞬間崩塌、椅背彎折或鋁擠管破損，造成高齡使用者摔落或穿刺危險，建議消費者應購買宣稱荷重超過自身重量20公斤以上的產品，以確保安全。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，市府提供輔具媒合服務，每年提供2萬多名符合資格的輔具需求者購買輔具，另免費租借二手輔具給1萬多名輔具需求者，歡迎民眾踴躍申請。

(中時 )