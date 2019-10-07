立法院財政委員會今邀請相關部會針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專案報告；交通部次長黃玉霖表示，高鐵南延屏東的投資案，已完成可行性評估，將交由行政院核定，在藍營立委賴士葆的逼問下，黃玉霖坦言，高鐵南延案的綜合規劃，預計明年年底才會完成。

對於高鐵南延案明年底才能完成綜合規畫，萬一中間有什麼變化，隨時可能跳票；賴士葆表示，要選舉了，政府支票畫得有夠大，把高鐵南延案當迷幻的「安非他命」，根本是如假包換的政策買票。

主計長朱澤民表示，目前高鐵南延案交通部已完成可行性評估，現在交由行政院核定，接下來要通過環評、綜合規劃，才會進入正式編列預算。

根據交通部的報告顯示，左營方案的財務評估總工程經費554億元(不含車輛購置經費)，以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率約-2.1％；交通部報告坦言，財務效益略顯不足，但考慮本路段為「西部高鐵、東部快鐵、環島高快速鐵路網」的必要連結，高鐵南延案不宜以個別路段效益來看，應該從國土規劃、國家長期發展角度衡量。

賴士葆表示，既然不要考慮經濟效益、賺不賺錢，站在公平的角度來看，台東、花蓮也應該要蓋高鐵，高鐵乾脆繞著台灣跑；黃玉霖表示，台東、花蓮蓋高鐵，必要時機可以適時啟動可行性評估。

(中時 )