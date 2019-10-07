台美今於台北共同召開首屆「太平洋對話」會議，美方由國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅出席。外交部長吳釗燮表示，太平洋島國吉里巴斯、索羅門群島與我國斷交，美方反應強烈，台美雙方都認為應有對話機制存在，而有今天的「太平洋對話」，雙方資深官員、理念相近國家都會出席。

吳釗燮表示，從各層面來看，台美關係是好幾十年來最好的狀況，如今天「太平洋對話」就有美副國務卿來做開幕儀式。吳釗燮還表示，他和美副國務卿晤面，會互稱官銜。

吳釗燮還指出，從國防軍售來看，也是幾十年來最好的狀況，例如美國出售坦克、F16-V戰機等；從總統蔡英文過境美國的安排來看，上次蔡總統過境紐約跟科羅拉多州，不僅接待規格高，也打破過去好幾項慣例，可見台美之間的關係是處於最佳狀況。

吳釗燮上午到外交及國防委員會報告並備詢，由於要參加太平洋對話會議，10時30分向委員會請假離席。

(中時 )