文化部長鄭麗君今（7）日於立法院教育及文化委員會報告施政報告並備質詢，有多位立委包括柯志恩、蔡培慧、黃國書等人，皆關切書市衰退、書店關門、國人閱讀習慣等狀態，蔡培慧表示，「書店是地方街區文化重要的基地，文化部應關切城鄉差距，特別是地方書店的發展。」

根據財政部統計數據觀察，過去6年，全台約有171家實體書店成立，實體書店下降趨勢見緩，財政部財政統計資料庫指出，近年實體書籍出版業與數位書籍出版業總和銷售額，105年至106年成長1.007％，106年至107年成長0.8％，108（1-7月）較107年同期成長1.71％，出版銷售額回穩微升。

文化部調查民眾閱讀消費習慣，以12歲以上民眾之平均觀察，108年1-6月閱讀紙本圖書之數量較107年同期成長，閱讀電子書時間成長，且圖書消費金額較107年同期成長3.6％，電子書更大幅成長64.1％，顯示108年上半年民眾消費升溫。

蔡培慧指出，目前經費還是比較放在都會大型的書店，並集中特定產業類別，但地方發展也需要關注，她以南投特色書店三省堂為例，「店主的兒子原本在日本工作，為了延續書店，所以就回來台灣，在地方義務教大家說日文，形成一股文化氛圍。」

對此，鄭麗君回應，「全台實體書店衰退、書店減少，但過去6年，全台也有171家實體書店成立，今年1月到6月紙本閱讀的調查也有所成長，未來政策會繼續支持書店聚落進入生活角落。」

(中時 )