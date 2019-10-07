不顧花蓮好山好水 賄賂審議委員要蓋飯店

林偉信／台北報導

雙聯建設公司董事長王桂霜19年前計畫在花蓮鯉魚潭附近開發「綠湖國際觀光飯店」，她竟行賄時任內政部審議委員的台科大教授李威儀250萬元，欲變更地目興建飯店，最高法院維持花蓮高分院更三審判決，將王女依行賄罪判刑1年9月，李依收賄罪重判12年定讞。

更三審痛批王桂霜為求私利，無視政府法令，倚仗財勢行賄公務員，不顧花蓮好山好水，得留予後代子孫良好的土地及生活環境，但因她的犯罪時間在2007年前符合減刑條例規定，減輕其刑後輕判1年9月、褫奪公權1年。

更三審認為李威儀深受政府倚重，敦聘為內政部審議委員，負有保護優美國土及生活環境之重責，更應本於良知，嚴格、謹慎審議地方政府及業者的變更案是否符合全體國民利益及公平正義，竟昧惑於金錢，收受賄賂，嚴重危害政府官員清廉的形象，重判12年。

(中時 )