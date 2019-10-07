近來美食外送平台盛行，但也傳出多起意外，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部部長許銘春業務報告，多名立委關注此事。許銘春回答，已訂定「食物外送作業安全指引」，如違反職安法相關規定至少可開罰3萬元。

如Foodpanda、Ubereats等外送平台與外送員簽訂承攬契約，未為其投保勞保，發生意外後恐怕得面臨職災求償無門的問題。

立委王育敏認為，雖然有訂定食物外送作業安全指引，但僅僅是行政指導，連處罰的工具都沒有，勞動部就像沒有牙齒的老虎；立委徐志榮說，即使在苗栗鄉下地區，仍有部分業者由外送平台提供美食服務，到底要認定他是承攬或僱傭？

許銘春說，外送平台可能與外送員訂定僱傭或承攬契約，目前勞動部也研擬「偽裝承攬認定之參考原則」供地方政府執法時參考。職安署署長鄒子廉說，如果未評估就讓外送員在颱風天外送，如是僱傭關係可依職安法第6條未提供合適設施設備處3萬至30萬元，第27條未做危害告知處3萬元至15萬元罰鍰。

(中時 )