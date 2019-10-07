前總統陳水扁保外就醫屢踩「四不」紅線，引發外界爭議，國民黨立委陳玉珍今天在立院司法法制委員會質詢矯正署長黃俊棠，陳水扁不僅去參加民進黨黨慶，還開直播嗆聲蔡英文總統把他抓回去，這是司法威信的問題。黃俊棠則回應，有些牽涉到「言論自由」，是憲法保障的區塊，他們會再加強查訪了解整個狀況。

陳玉珍問黃俊棠，台中監獄是不是有「四不原則」的限制，要扁遵守「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」？黃俊棠回應，那個是附帶的要求，本來就是按照保外的規範，「四不是不成文的原則」。

陳玉珍進一步質疑，不成文的意思就是「沒用的要求」？黃俊棠說，在處理的時候還是依照醫療人員的診斷。陳玉珍說，她也接到過很多受刑人申請保外就醫，都快過世了還不能保外就醫的陳情案，結果陳水扁可以活跳跳去黨慶、開直播嗆總統，根本是司法奇蹟；黃表示，依照專業醫療人員的判斷做審核。

陳玉珍質詢法務部長蔡清祥，陳水扁主治醫師說陳水扁上台演講是「職能治療」，那如果殺人竊盜犯保外就醫的職能治療，難道是讓他摸摸刀、開開鎖嗎？蔡清祥表示，都尊重醫療團隊的看法，但不能這樣來比擬，他也強調，任何保外就醫的，都會嚴加查訪，督促言行。

(中時 )