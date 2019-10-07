警方於上周六(5日)凌晨，在藍田啟田道發現有人非法集結及用雜物設置路障，企圖堵塞馬路。警員及後於現場拘捕一名18歲男子及一名38歲女子，帶署扣查後，兩人暫被控合共一項「非法集結」及各一項「違反《禁止蒙面規例》」罪，案件今日(7日)於東區裁判法院提堂。

今早9時許，法院外已有逾百人在庭外排隊取籌，等候入庭旁聽，當中不少人穿上黑色衣裝及戴上口罩。

(中時 )