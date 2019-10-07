禁蒙面法首控！2人今被起訴 11:112019/10/07 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 涉案男女於東區裁判法院提堂。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方於上周六(5日)凌晨，在藍田啟田道發現有人非法集結及用雜物設置路障，企圖堵塞馬路。警員及後於現場拘捕一名18歲男子及一名38歲女子，帶署扣查後，兩人暫被控合共一項「非法集結」及各一項「違反《禁止蒙面規例》」罪，案件今日(7日)於東區裁判法院提堂。 今早9時許，法院外已有逾百人在庭外排隊取籌，等候入庭旁聽，當中不少人穿上黑色衣裝及戴上口罩。 (中時 ) #禁蒙面法 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股嚇挫…地產、零售最慘 香港禁蒙面法今起實施 04:092019/10/05 財經要聞 抗議無效！港民申請禁蒙面法緩實施 遭駁回了 09:182019/10/05 國際 港禁蒙面法上路 柯：政府不要把眼睛矇住 10:332019/10/05 政治 禁蒙面法上路 香港多家零售商家5日閉店休息 12:502019/10/05 財經 陸政法委：「禁蒙面法」只是止暴制亂 恢復秩序其中一步 13:572019/10/05 兩岸 無視《禁蒙面法》 銅鑼灣逾500人戴口罩聚集 15:202019/10/05 兩岸 港實施禁蒙面法 卓榮泰：大陸不聽人民聲音 台灣人沒好感 20:502019/10/05 政治 禁蒙面法上路 港陷半癱瘓狀態 04:092019/10/06 財經要聞 《禁蒙面法》示威升級 商業活動全停擺 暴力延燒 香港宛如危城 04:092019/10/06 兩岸要聞 陸官媒列10理由挺禁蒙面 04:092019/10/06 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 禁蒙面法首控！2人今被起訴 - 兩岸 地鐵連2日近全癱 港經濟成大輸家 - 兩岸要聞 - 中國時報 港府澄清周二、三停班停課 凍結資產絕非事實 - 兩岸 - 工商 美俄陸日 全球軍力榜四天王 - 焦點新聞 - 旺報 示威者挑釁解放軍 遭警告後果自負 港民再上街 縱火砸陸資銀行 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。