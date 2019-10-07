兩岸的對抗戰場從經貿、外交領域延伸到網路，著名百科「維基百科」（Wikipedia）的編輯內容近來成為另類戰場。

英國廣播公司（BBC）報導，若是詢問Google或是Siri「何謂台灣？」回答會是：「位於東亞的一個國家。」不過在9月，答案曾經一度變成「中華人民共和國的一省」。

原因在於，在這類搜尋引擎上或對數位語音助理的提問，答案都會先導向維基百科，而「台灣」在維基百科的編輯內容一再被修改，成為兩岸的編輯角力戰場。

維基百科可以接受任何人的編輯，且幾乎全世界每個國家都有「維基編輯者」的社群，協助維護內容，為這個線上百科全書貢獻心力。不過，這塊場域已經成為戰場。

台灣維基媒體協會成員Jamie Lin表示：「今年是非常瘋狂的一年。許多台灣的維基編輯者遭到攻擊。」

台灣只是維基百科上的戰場之一，香港近期的反送中抗爭行動一天遭到編輯65次，主要是爭執於用詞問題，對於「抗議者」和「暴徒」輪番修改。另一個戰場還有釣魚台列嶼，英文版維基百科稱它是位於東亞的島嶼，但中文版今年稍早曾被修改為「中國的固有領土」。

雖然維基百科時不時會引發內容爭議，但Jamie Lin表示，這些不一樣，「這受到（中國）政府的控制，非常可怕」。

BBC Click調查發現，維基百科有22篇政治性敏感的條目，遭到具有傾向性的編輯高達1600次，雖然無法確定編輯者，以及為何修改，或是否為大規模修改行為，但可以確定的是這些動作不正常，也非隨機。

中國官員與學術界近來呼籲，政府和網民應該有系統性地修改他們稱之為「整個維基百科普遍存在的反華偏見」。

學者甘(上?下位)豪和翁彬婷在「社會科學」（Journal of Social Sciences）期刊刊登的文章「中國對外傳播在維基百科平台中的機遇與挑戰」當中表示，「受到外國媒體影響，維基百科條目內容對中國存在大量偏見與誤解」。

文中指出，「基於此，中國對外傳播亟待鼓勵網民參與維基百科平台的編輯活動，積極培養維基平台意見領袖，在遵守國際話語規則的同時講好中國故事。」另一篇類似文章出自於中國外文局對外傳播研究中心的丁潔，他於「淺析利用維基百科開展中國政治話語對外傳播的可行性」當中表示，「中國重要政治話語主題內容在維基百科上仍很欠缺，缺乏系統整理和維護」。

他還建議，若要想將「中國特色」的理念、制度向外國受眾講清楚，需要具有「融通中外」能力的專業人員從事這項工作。

香港中文大學新聞傳播學院助理教授徐洛文表示，過去幾年來，「說出中國故事」這個觀念受到極大關注，「他們認為國外對於中國的印象很多都是誤解」。受到攻擊不只有維基百科的內容，甚至維基編輯者也受到攻擊。台灣的維基編輯者就曾收到死亡威脅。不過，要識別網路攻擊的來源不易，幾乎也無法證明這些內容編輯出自中國政府授意。

除了中國外，許多國家政府都在系統性地操控網路平台，推特和臉書都是目標，全世界學者都在警告民眾注意這些由國家在背後支持的網路宣傳戰，而維基百科是顯而易見的目標之一。

新南威爾斯大學數位文化講師、研究維基百科政治條目編輯的福特（Heather Ford）表示：「我一點也不意外，事實上，我還驚訝怎麼這麼久才發生，畢竟這是查詢全世界事實與知識的首要來源。」

(中央社)