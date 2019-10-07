亞洲旅遊台全新企畫節目《世界跟我這YOUNG玩》，由劉沛穎擔任主持人，不同於以往行腳節目內容，採用時下年輕人最愛的隨拍紀錄、熱門景點打卡，即時記錄獨自出遊的狀況與趣事，並以女性的角度出發，鼓勵女生可以帶著勇敢與熱情踏上環遊世界的夢想之旅，也可獨立解決所有困難，強調一個女生的旅行也可以很精采。

青春又陽光的劉沛穎，目前在亞洲旅遊台、美食星球YouTube頻道主持《鮑魚小姐不藏私》系列專題，帶大家開箱新奇零嘴、探索必比登美食、品嘗各地熱門小吃等，主持風格深受網友喜愛。她坦率的個性，加上對旅遊自有見解，因此在亞洲旅遊台主持人公開徵選中拔得頭籌，獨挑大梁接下主持棒。

這次劉沛穎跟著《世界跟我這YOUNG玩》來到了寒冷的北歐及俄羅斯，對非常怕冷的她來說是一大挑戰，在節目中她走訪擁有眾多歷史名城與世界遺產的俄羅斯，以及北歐芬蘭、瑞典，甚至探訪中世紀遺留下教堂、古城的「波羅的海三小國」立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，她以熱愛冒險的精神，陸續完成人生最特別、最新奇的體驗，也擊破大眾對女性獨自出遊的質疑與顧慮的既定印象。

劉沛穎體驗俄羅斯地鐵，其中聖彼得堡地鐵提供免費WI-FI全線覆蓋。(亞洲旅遊台提供)

「意外」增添趣味

劉沛穎分享在拉脫維亞時遇上的小插曲，「當時團隊在拍攝時，我本來愜意地穿走巷弄中，卻突然下起大冰雹，但因拍攝行程緊湊，我們只能跟著一旁正在比賽的馬拉松選手一樣一路狂奔，非常狼狽！」而這突如其來的意外也讓她體會到：「旅行不全然是完美的，有點意外、驚喜、驚嚇，反而讓旅程更印象深刻。」這也為這趟旅程下了最佳的註解，有時出乎預料發生的事物更能增添旅途中的趣味。

體會異國人文風情

因為這趟歐洲之旅，劉沛穎看到不一樣的人文風情，回國後她在私人IG分享感想，體認到芬蘭人非常注重與家人朋友相處的時間，甚至比工作更重要，甚至在上班日還可一天跟同事朋友喝6次咖啡，認為不如透過聊天來激盪創意火花，讓劉沛穎打趣說：「什麼都不做，就是在做事！這麼顛覆的名言，真想做成匾額送給台灣的老闆們，表面的無所事事也能有產值的！」全新節目《世界跟我這YOUNG玩》將於10月31日周四晚上9點亞洲旅遊台首播。

(中時 )