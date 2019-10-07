川普集團前副總裁芮絲預測 這位白宮主人會請辭

一名川普川普集團前高層主管說，她認為，美國總統川普可能會辭職，而不是面對因彈劾而遭罷黜。

據CNN新聞網6日報導，川普集團（Trump Organization）前副總裁芮絲（Barbara Res）說，為了保全面子，他做了很多事。

「對他來說，被彈劾簡直糟糕透頂，」芮絲6日在CNN的「可靠消息來源」（Reliable Sources）節目中說，「我不知道他會不會被判有罪，也不知道他願不願被彈劾，我想令人焦慮的地方就在這裡。而我的直覺是，他會走人，他會辭職。不然就是看結果怎樣，再做某種協議。」

芮絲說，原本她對分享個人意見很猶豫，因為「我很可能錯了」。這位前主管和川普有親身共事的經驗，包括川普大樓（Trump Tower）在內，她為他監造了好些重要的大建案。此外，芮絲也出了《一個人在68樓：一名女性如何改變營造樣貌》（All Alone on the 68th Floor: How One Woman Changed the Face of Construction）一書，當中提及川普在經營企業時，兩人共事的經驗。

然而，近年來芮絲經常批評川普，甚至在2016年大選時，直言說他不適合當總統。

由於川普「通烏門」的相關消息不斷傳出，國會彈劾他的呼聲也愈來愈高。繼第一名吹哨者後，律師柴德（Mark Zaid）6日說，又有一名吹哨者也挺身而出，指川普利用自身權力，設法要烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）去調查他的政治對手拜登。而眾院民主黨議員上周五已向白宮發出傳票，準備對川普進行調查。

(中時電子報)