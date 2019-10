川普集團前副總裁芮絲預測 這位白宮主人會請辭

一名川普川普集團前高層主管說,她認為,美國總統川普可能會辭職,而不是面對因彈劾而遭罷黜。

據CNN新聞網6日報導,川普集團(Trump Organization)前副總裁芮絲(Barbara Res)說,為了保全面子,他做了很多事。

「對他來說,被彈劾簡直糟糕透頂,」芮絲6日在CNN的「可靠消息來源」(Reliable Sources)節目中說,「我不知道他會不會被判有罪,也不知道他願不願被彈劾,我想令人焦慮的地方就在這裡。而我的直覺是,他會走人,他會辭職。不然就是看結果怎樣,再做某種協議。」

芮絲說,原本她對分享個人意見很猶豫,因為「我很可能錯了」。這位前主管和川普有親身共事的經驗,包括川普大樓(Trump Tower)在內,她為他監造了好些重要的大建案。此外,芮絲也出了《一個人在68樓:一名女性如何改變營造樣貌》(All Alone on the 68th Floor: How One Woman Changed the Face of Construction)一書,當中提及川普在經營企業時,兩人共事的經驗。

然而,近年來芮絲經常批評川普,甚至在2016年大選時,直言說他不適合當總統。

由於川普「通烏門」的相關消息不斷傳出,國會彈劾他的呼聲也愈來愈高。繼第一名吹哨者後,律師柴德(Mark Zaid)6日說,又有一名吹哨者也挺身而出,指川普利用自身權力,設法要烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)去調查他的政治對手拜登。而眾院民主黨議員上周五已向白宮發出傳票,準備對川普進行調查。

(中時電子報)