國民黨與國內六工工商團體之一的中華民國工商建設研究會，明（8日）晚將在台北市福華飯店舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜將北上參與，與黨主席吳敦義及12 位工商建研會的立委參選人合體造勢。據悉，工商建研會也邀前總統馬英九出席，不過馬因另有行程，無法出席與韓同框。

馬英九辦公室表示，因工商建研會邀請得比較晚，來不及排行程，不過馬一定支持韓國瑜，光從這兩天馬一再批蔡政府製造芒果乾 (亡國感)就可看出來，外界無需懷疑馬挺韓的堅定決心。

工商建研會明晚的活動，除了韓國瑜將北上參加，另安排吳敦義及前黨主席吳伯雄、洪秀柱及韓國瑜國政顧問團總召張善政出席，另邀吳志揚、洪孟楷、陳明義、林金結、萬美玲、鄭正鈐、陳玉珍、林燕祝、王齡嬌、徐慶煌、葉壽山及黃啟嘉等12位工商建研會的立委參選人造勢。

目前安排擔任後援會長的該會理事長郭國聖、吳敦義及韓國瑜先後致詞，並致贈韓包子、粽子。

黨務人士說，工商建研會目前會員超過 3000名，匯集產、官、學界佼佼者，遍及各行業與上市、上櫃公司等數百家之多，會員企業可謂紮根全台、放眼全球，總產值超過臺灣 GDP五成以上，是臺灣擁有直接企業經營者最多、實力最堅強的工商社團之一。明晚出席者的企業負責人，其中有一部份是青創產業，他們對韓國瑜力挺青年，還設置青年局，非常有感。

工商建研會說，這次是要匯聚工商建研會分布22縣市約3000位企業負責人的豐沛能量，向社會各界展現工商界挺韓及國家社會進步的決心，共計發出約900張邀請函，因大型場地不多，後來決定在福華飯店舉辦，現場約設50桌已爆桌。

據悉，在選戰剩不到100天之際，國民黨已規劃自10月起，每周都有各行各業或原住民等不同族群的挺韓後援會成立，由韓或太太李佳芬出席，例如10月15日在台中舉辦中部醫界挺韓後援會，就由李佳芬代表出席。

(中時 )