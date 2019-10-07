國家考試爆發洩題醜聞！前中央警察大學消防系主任沈子勝，涉嫌在利用去年擔任消防三等特考的召集人及典試委員身分，記下考題重點後，洩漏給系上學生及落榜學生50人，台北地檢署今依妨害考試、洩密等罪嫌起訴沈子勝。

沈子勝是警大消防系教授，曾任警大消防系主任，具有美國伍斯特理工學院綜合防火工程博士學位，專長是研究火災學、消防法規、避難行為學、化學災害防救、消防安全工程、性能式消防安全設計主授課程，消防安全設計、性能消防設計、核能安全規畫、爆炸防護等。

檢廉查出，沈子勝因擔任107年消防三等消防特考的召集人兼典試委員，他利用審題機會，暗中記下試題重點後，再找來系上學生、先前落榜的學生50多人告知重點，讓當年警大消防系學生全數考取特考。

事後廉政署認為，沈子勝洩漏國考試題的行為已構成刑法洩密、妨害考試罪嫌，將沈送辦。檢方調查時，沈坦承負責審題，也曾找學生，但他否認洩題，辯稱只是「分析試題沒有拿捏好分寸」，檢方不採信其說法，今依法起訴。

(中時 )