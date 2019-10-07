國慶日即將到來，傳出台北市長柯文哲將與鴻海創辦人郭台銘再度「同框」，雙方約在台北市政府前參加升旗典禮，據幕僚透露，細節還在規畫當中。

民眾黨啟動「雙母雞」，繼郭柯日前合體幫子弟兵拍立委競選照後，2人預計雙十節在北市府前廣場同框參加升旗典禮，此舉也令外界質疑行政不中立，把市府升旗典禮變成競選活動。

據近柯人士表示，這是郭陣營拋出雙十節一起升旗的構想，市府確實已送邀請函給郭，不過，最後是否成行仍在討論中，一切尊重郭陣營。

(中時 )