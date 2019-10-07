郭柯再合體 雙十節北市府前一起升旗 11:152019/10/07 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（右）雙十節預計再與鴻海創辦人郭台銘（左）同框，一起在北市府前參加升旗典禮。（摘自柯文哲臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶日即將到來，傳出台北市長柯文哲將與鴻海創辦人郭台銘再度「同框」，雙方約在台北市政府前參加升旗典禮，據幕僚透露，細節還在規畫當中。 民眾黨啟動「雙母雞」，繼郭柯日前合體幫子弟兵拍立委競選照後，2人預計雙十節在北市府前廣場同框參加升旗典禮，此舉也令外界質疑行政不中立，把市府升旗典禮變成競選活動。 據近柯人士表示，這是郭陣營拋出雙十節一起升旗的構想，市府確實已送邀請函給郭，不過，最後是否成行仍在討論中，一切尊重郭陣營。 (中時 ) #2020大選 #總統 #郭台銘 #柯文哲 #升旗典禮 #雙十節 也許您會感興趣 推薦閱讀 指郭台銘3億男 周玉蔻判賠200萬元確定 16:482019/10/03 政治 「吳郭會」確定破局 網一看理由驚呼：瞎爆 17:492019/10/03 政治 把別人的場子當成自己的秀場 20:542019/10/03 財經 柯文哲：我對民進黨完全絕望了 22:272019/10/03 政治 柯文哲重批陳菊 不是坐過牢就可以為非作歹 00:012019/10/04 政治 郭董 張善政同框 合作仍「已讀不回」 01:222019/10/04 政治 芒果乾誰種的？柯文哲：大家都在操作 11:022019/10/06 政治 郭台銘暗示 支持黃健庭參選下屆台北市長 18:022019/10/06 政治 爭不爭橘門票 郭應及早表態 04:102019/10/07 政治要聞 追求個人最大利益 才是郭中心思想 04:102019/10/07 政治要聞 政治熱門新聞 蔡民調為何贏韓？網友找到原因了！ - 政治 郭台銘酸李佳芬干政 侯：眷屬支持家人選舉很正常 - 政治 陳致中爆韓國瑜這天開始請假 韓黑崩潰！ - 政治 被抱表情大不同 網高喊：開除馬英九 - 政治 韓國瑜如何把流失選票拉回來？名嘴：僅剩最後一招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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