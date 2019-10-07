市議員黃敬平爭取將明年燈會移師佔地超過4.6公頃的新勢公園。(蔡依珍攝)

市議員黃敬平爭取將明年燈會移師佔地超過4.6公頃的新勢公園。(蔡依珍攝)

鄭文燦7日證實，元宵燈會拍板定案平鎮老街溪。(蔡依珍攝)

2020鼠年桃園燈會老街溪登場！桃園市長鄭文燦7日施政報告時表示，考量中壢及平鎮人口日益增多，新勢公園也是當地居民的主要活動場域，已責成觀旅局將明年桃園燈會移師老街溪舉辦，將以新勢公園為主燈區，沿著老街溪河堤步道至光明公園約2公里的空間辦理水岸燈會。

桃園燈會已連續2年在北桃園的南崁溪沿線舉辦，市議員黃敬平為南桃園市民請命，希望移師南區，尤其佔地超過4.6公頃的新勢公園，有老街溪河川教育中心，兼具景觀、運動、休閒、生態教育與水質淨化，非常適合。

鄭文燦7日證實，3個月前即指示觀旅局評估新勢公園附近腹地、設施跟交通運輸，已拍板定案確定明年農曆元宵燈會將移師老街溪沿岸河堤步道，新勢公園當主場地，全長大約2公里，他表示，市府已於南崁溪舉辦過2屆水岸燈會，希望借鏡南崁溪燈會與水景結合的經驗，在中壢平鎮老街溪沿線呈現。

黃敬平也爭取燈會結束後的燈具保留在新勢公園，直言燈會結束燈具就廢棄非常浪費，保留在新勢公園除了妝點公園意象，也能再造燈具的使用價值。他也提到，小提燈每年供不應求，今年小提燈生產19萬盞，平均每3.51戶才一盞，希望提高預算，增加到2戶就有1盞。

鄭文燦表示，燈會結束後，若燈具賞味期還在、堪用沒有安全問題，就會續留，燈會結束後再來合理規畫，小提燈也會審酌預算適當提高。

(中時 )