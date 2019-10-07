黃子佼、黃路梓茵（Lulu）接下「台北最high新年城-2020跨年晚會」主持，將自12月31日晚間6點半在市府前市民廣場陪大家一起迎新送舊。黃子佼首度接下台北跨年晚會主持棒，他表示與弟子Lulu兩人自去年跨年合作後，這一年來都沒合體主持，當時一聽到是和Lulu搭檔，馬上接下邀約。

黃子佼掌2020台北跨年晚會主持棒。（華視提供）

黃子佼表示師徒兩人平時都很忙碌，就連吃頓飯的時間都很難約成，很高興在2019的最後一天兩人可以一起工作，更有一年很完整結束的感覺，而他也分享一件更開心的事，「在台北主持跨年最開心的事，就是一收工20分鐘就可以到家了。」他十分期待這次的各式cross over能與其他歌手擦出不同火花。

Lulu能夠接下台北跨年主持棒非常興奮，很開心繼2016首次踏上台北跨年舞台後，又再次接下主持棒，兩次主持都是跟自己生命中的貴人一起主持相當榮幸，而連續3年的跨年都跟黃子佼一同主持，讓她笑稱雖然是工作，但也很像跟好朋友們一起度過重要的時刻。說到跨年有沒有最擔心的事，她笑回跟黃子佼默契太好，兩人一來一往話太多，擔心會耽誤歌手唱歌時間。造型方面不設限，她喊話，「但有一點大家不用擔心，我是不會露的！」

(中時 )