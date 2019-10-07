新加坡歌手陳傑瑞日前擔任「台灣國際咖啡節-快閃咖啡市集」活動嘉賓，初次品嚐古坑咖啡令他感覺風味獨特，陳傑瑞說：「我的一天都是從喝咖啡開始， 不是黑美式就是cappacinno。 因為這兩種咖啡的咖啡比例比較高，所以都是主角，我很在意咖啡的味道，對我來說滿重要的。 如果每天起床喝的是古坑咖啡的話，我每天開始的心情應該會滿好的，多喝一些，接下來可能可以寫出新歌『古坑咖啡』。」
他日前與王若羽合作新單曲〈選擇愛YOU BY MY SIDE〉，MV展現出不同以往的風格，以「視覺系」傳達MV氛圍、加重感官刺激；他下半年將和新團隊合作，除了參加大陸商演，還將投入製作睽違近10年、明年即將發行的新專輯，將帶給歌迷不同以往的感受和驚喜。
他之前受訪時曾提到最近認識一位感覺不錯的圈外女生，好奇兩人目前關係？陳傑瑞表示；「因為我也很忙，加上女方很常出國不在台灣，所以能碰面的時間其實很少，偶爾會連絡關心一下對方，若有時間也會相約一起吃飯，我比較隨緣啦~慢慢來不急！」由於女方整體感覺酷似他心目中的女神全智賢，因此看女神主演的韓劇也會讓陳傑瑞不時感覺看到「她」。
(中時 )
#陳傑瑞
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