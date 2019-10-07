陳姓推拿師被控涉嫌在2016年間拿不知名草藥誆稱病患能治療癌症，將1瓶要價上千元的草藥水販售給病患服用，害得婦人乳癌短期內從0期變4期。台北地檢署認定今依違反醫師法起訴陳男及助手2人。

60多歲婦人日前向警方檢舉，指她2016年經台安醫院診斷出罹患乳癌零期，須作化療，她經由親友處得知北市松山區某整復中心有特殊藥物，能治療罹癌病患。

該整復中心陳姓推拿師宣稱，他的草藥是經祖傳秘笈製作，不用化療，吃藥就會好，要她按時服用。但婦人返家服用6個月後，回醫院複診卻變成4期，她向檢警哭訴報案。

北檢去年6月指揮松山分局搜索整復中心、約談陳男及陳姓助手2人並查扣大批草藥水，以及藥丸、藥粉、藥袋、X光片、看診筆記等。

檢警調查時，陳姓推拿師助理否認涉案，辯稱僅是提供調理身體建議，沒有保證會治好癌症，至於草藥水則是要提供予家人服用。但檢方不採信，今依法起訴2人。

(中時 )