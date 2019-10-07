台中市環保局長吳志超（中）強調，中火一年5次違規已屬重大違規，重罰最高2000萬元，5到8號機組不排除或者勒令停工。（盧金足攝）

台中市府強調，水汙更是破壞環境，讓市民健康受到威脅，市府鐵腕整治，強力要求中火加強改善。（盧金足攝）

環保局今年1至9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規。（台中市環保局／盧金足台中傳真）

台中市府遺憾中火「一意孤行」，不僅空汙傷市民的肺，水汙更是破壞環境，讓市民健康受到威脅。（台中市環保局／盧金足台中傳真）

台中火力發電廠第一次被檢測硼，就發現重大違規，汙染物「硼」超標24倍之多。（台中市環保局／盧金足台中傳真）

台電表示，對中火造成水汙染「深感無奈與抱歉」，已投資逾3億元改善水汙設備，年底可以完工。（台電／盧金足台中傳真）

台中人火大了！台中火力發電廠第一次被檢測硼，就發現重大違規，汙染物「硼」超標24倍之多，恐影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒，環保局長吳志超7日公布檢測數值，他強調，中火一年5次違規已屬重大違規，待中火依法14天內提出陳述意見後，市府最後期限將在10月21做出處分，重罰最高2000萬元，5到8號機組不排除或者勒令停工；對此，台電表示「深感無奈與抱歉」，已投資逾3億元改善水汙設備，年底可以完工。

台中進入空汙季，市長盧秀燕下重手，一改過去先輔導作法，只要違規就直接開罰，並加重2至3倍處分，環保局總動員展開「台中港區大型固定汙染源深度稽查專案計畫」，並將中火列為重點查核對象，進行空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查。

環保局今年上半年4次查獲中火廢水超標，已被開罰2500萬，9月竟發現中火「再度違規」，汙染物「硼」超標24倍之多。

「中火變成台中人的緊箍咒，令人頭痛！」新聞局長黃國瑋炮轟中火是國營事業，又是全國最大的火力發電廠，理當遵守法律，將環保措施做到滴水不露，作為其他民營企業的表率，很遺憾中火「一意孤行」，不僅空汙傷市民的肺，水汙更是破壞環境，讓市民健康受到威脅，市府鐵腕整治，強力要求中火加強改善。

吳志超以檢測報告指出，中火歷次違規情形，今年1月9日查獲硝酸鹽氮68.9毫克／公升、3月6日查獲硝酸鹽氮91.6毫克／公升，3月21日查獲硝酸鹽氮105毫克／公升，皆超出標準的50毫克／公升；4月10日也查獲懸浮固體72毫克／公升，超出標準的30毫克／公升2倍以上。目前市府累計已開罰2562萬2000元，創國營事業史上開罰最高紀錄。

環保局9月19日再針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，竟又發現「硼」濃度高達121毫克／公升，遠超出標準的5毫克／公升24倍之多，已達到水汙染防治法所定義的嚴重違規，情節重大。吳局長強調，環保局今年1至9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，查獲5次不符標準，已屬重大違規。

「不排除5號到8號機組勒令停工」，吳志超強調，環保局已於10月5日行文台電依法提出陳述意見，若陳述未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰2000萬元，或者勒令停工，10月底將做出裁決。

「硼」的傷害性有多大？衛生局長曾梓展指出，根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒，中火將放流水排放至大肚溪出海口，嚴重破壞環境。

針對台中電廠放流水排放超標，台電表達歉意，指出環保局9月進廠檢測廢水發現超標項目為「硼」，並非先前超標的硝酸鹽氮；環保署今年3月將硼公告為明年起才開始納入發電廠必須檢測申報的新增項目。

台電公司自5月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠之改善設計規畫，其中亦同步加強硼的處理能力，環保局卻在廢水處理廠尚未落成之際即進廠檢測，令人遺憾。

台電強調，除了持續強化空汙改善同時，將於年底前新建完成廢水處理廠，全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。

(中時 )