受傷復出的球王喬柯維奇(Novak Djokovic)6日生涯首度摘下日本公開賽冠軍，他奪冠之後還特別講了幾句日文問候東京的觀眾。這是500積分系列的比賽，雖然缺乏強敵參賽，喬帥一盤未失就拿到冠軍仍然很不容易，這500積分對他不無小補。

由於在美網傷退，喬柯維奇年終的積分將會被世界第2「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)超越。要保住球王的難度很高，因為喬帥年終還有很多積分需要保衛，本周開打的上海大師賽他必須成功衛冕才能保住1000積分。所以日本賽的500分很重要，因為這是第一次拿到可以直接加上去，讓喬帥年終只落後納達爾1460分。

反觀納達爾去年受傷提早收兵，所以年末沒有積分壓力，他現在出來打的都可以增加分數。納達爾在美網結束後說過順其自然，不會刻意去追求世界第1。但是納達爾目前處於很有利的位置，不搶實在可惜，他本月將要和女友結婚，除非他跑去度蜜月，或是接下來都打很爛，不然要奪下球王寶座應該很容易。

(中時電子報)